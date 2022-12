Lancement de la campagne Ear We Are

L’association AGI-SON réalise une tournée des Zéniths et Arenas lors des concerts d’Angèle, Orelsan et de Juliette Armanet, pour marquer la sortie de Ear We Are, sa nouvelle campagne de sensibilisation des publics sur les risques auditifs en concert. Le lancement de la campagne s’accompagne de la mise en ligne d’un site Internet pour informer le grand public sur la santé auditive et permettre aux organisateurs de concert de composer leur kit de prévention. ■

Pour que la musique reste un plaisir, retrouvez tous les bons réflexes, les équipements de protection ou encore les risques auditifs sur www.earweare.org