L’application « Conseils aux voyageurs » fait peau neuve

Afin de préparer ses déplacements à l’étranger dans le contexte actuel de crise sanitaire, vous pouvez, depuis le 16 décembre 2021, accéder à une nouvelle version de l’application mobile « Conseils aux voyageurs » proposée par le ministère des Affaires étrangères. Des informations portant sur les conditions d’entrée et de séjour, les mesures sanitaires (vaccins obligatoires, restrictions de circulation liées à la pandémie de Covid-19…) ou sur les usages, coutumes, et la législation locale y sont répertoriées et mises à jour régulièrement pour 191 pays. Dans cette nouvelle version, disponible pour smartphones et tablettes (Android, iOS) vous pourrez aussi recevoir des alertes de dernières minutes. ■