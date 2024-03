L’ATND1061DAN en amphithéâtre

La Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier souhaitait mettre en place une solution performante pour capter le discours de l’orateur tout en offrant une interaction entière de l’assistance présentielle et distancielle. La SEMAP a donc proposé l’ATND1061DAN d’Audio-Technica, du fait de sa polyvalence et de son rapport qualité/prix. Ce microphone dalle de plafond s’installe aisément (encastré, en saillie ou suspendu) et permet de gérer simultanément plusieurs zones de captation avec des réglages individualisés grâce à un mixeur embarqué. Aujourd’hui, les utilisateurs de l’amphithéâtre sont satisfaits tant par la liberté de mouvement qu’offre la solution, que par la qualité des échanges qu’elle produit.