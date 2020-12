LE CHANTEUR MASQUÉ

Le design lumière de la version belge du show télé « The Mask Singer » – dans lequel des vedettes, portant un costume ou un masque, chantent des reprises et doivent rester anonymes pour gagner le jeu –, est signé Michiel Milbou. Parmi les 400 luminaires, ce dernier a choisi 200 asservis Robe, dont 58 Tetra2, 56 CycFX 8 et 36 LEDBeam 150. L’une des particularités du plateau est constituée par les entrées de scène, surplombées de masques géants. Les formes, initialement blanches, sont mises en couleur par un mapping vidéo. Le design global de la scène est délibérément orienté sur le relief. Côté public, Michiel Milbou a travaillé une lumière qui permet de dissimuler les limitations actuelles de jauge, en éclairant de façon discriminée les premiers rangs via les LEDBeam 150. ■