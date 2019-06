LE CUBE D’AIX

La bibliothèque du campus de la faculté de lettres d’Aix-enProvence a été réhabilitée pour devenir Le Cube, un bâtiment comportant deux salles de spectacle, dont le Théâtre Antoine Vitez. La société Distri Scènes est intervenue dans la réalisation de l’ensemble des réseaux audiovisuel et scénique et dans l’installation de l’équipement. Leur choix s’est porté sur le fabriquant ADB avec son armoire gradateur Eurodim Twin-Tech de 96 circuits. Pour l’éclairage, les projecteurs sont des produits développés par Distri Scènes selon un cahier des charges strict, avec connecteurs Neutrik. Ces derniers ont opté pour des Par LED Dynal 18 (ouverture de 20°) et Dynal 18 Zoom (zoom de 10 à 60°), d’une puissance de 18 x 18 W en RVBBA+UV. ■