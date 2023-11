L’équipe ETC s’agrandit

ETC se dote des moyens pour garder une équipe pleinement opérationnelle, motivée et à la disposition de ses clients pour les accompagner dans tous leurs projets en lumière scénique et architecturale. David Lucas a intégré l’équipe PCS (Projects & Customer Service) en tant que chargé de projets. Également, après cinq ans de collaboration fructueuse entre ETC et Jonathan Grimaux sous contrat de consultant externe, la marque américaine a recruté Jonathan en interne au poste de spécialiste marketing et communication. Ces décisions sont motivées par la forte croissance de la marque sur le territoire hexagonal.