L’équipe Novelty s’agrandit

Le département Vente & Intégration de Novelty France poursuit son développement avec l’arrivée d’Alan Zaccardelli en septembre à la Direction de ce service.

Novelty France affiche ainsi sa volonté de le structurer sous la direction d’Alan qui supervisera l’ensemble et accompagnera sa dynamique de croissance et d’innovation.

« Notre ambition est de répondre de manière encore plus efficiente aux besoins spécifiques de nos clients sur ce métier, en les accompagnant dans leurs choix, leurs projets et pour cela nous devons apporter un service complet et adapté : conseil / conception / intégration & mise en œuvre / support »

Certaines agences comme Paris, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie proposent déjà historiquement ce savoir-faire :

Le Musée des Arts Forains, la Cour des comptes, CO’Met (Orléans), Opéra de Bordeaux, L’Île O (Lyon), stade Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne), Théâtre de Coutance, Mont saint Michel … comptent parmi leurs nombreuses références.

D’autres agences comme Occitanie et Grand-Ouest l’ont développé plus récemment et avec succès (équipement LED de la région Occitanie, Quai des Arts à Pornichet…).

Alan va également s’atteler à consolider les équipes déjà en place et continuer à développer la diversité de ces savoir-faire (scénique, audiovisuel, architectural, muséographie…) de façon homogène sur l’ensemble du territoire. Il a également à cœur de renforcer les relations avec l’écosystème de partenaires.

Alan a commencé sa carrière comme ingénieur du son, en 2007 il intègre Tapages & Nocturnes comme chargé d’affaires grands comptes (Broadcast et évènementiel). Il y a notamment développé l’offre recording, interphonie et transport de signal (Téléthon, 24h du mans, GP Monaco…). En 2014, il rejoint Dushow Bordeaux (devenu Novelty Nouvelle-Aquitaine) comme chargé d’affaires. Depuis 2020 il y dirige le service vente intégration, leader dans le quart sud-ouest, et accompagne déjà depuis plusieurs mois les autres agences dans leurs développements.« Nous disposons déjà de tous les éléments clefs pour réussir : notre ancrage territorial, la confiance de nos clients et de nos partenaires, le savoir-faire et une dynamique collective extraordinaire. »