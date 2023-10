Les Noctambules 22e édition

Arcanes joue gagnant avec un Martin Audio WPC

La région de Bordeaux fourmille de manifestations musicales intéressantes et de prestataires son/lumières à échelle humaine, aux choix techniques parfois originaux. Tous les interlocuteurs se connaissent et collaborent d’autant mieux : production événementielle, direction technique, communication, déploiement… Un bon exemple : le festival Les Noctambules, à Saint-Aubin-de-Médoc, où le prestataire Arcanes nous a fait découvrir, pour la première fois, le système

Martin Audio WPC.

Le festival Les Noctambules a été créé en 2001, à l’initiative de la municipalité de Saint-Aubin-de-Médoc, non loin de Bordeaux. Premier événement culturel de la ville, il se déroule début juin, avec une programmation éclectique, « ouverte à tous et familiale ».

Parmi les têtes d’affiche des années précédentes, citons Sinsemilia, Les Wampas, Les Négresses vertes… et cette année, pour la 22e édition, Keziah Jones (précédé de Youthstar, Zacharie Defaut, Booboo’zzz All Stars, Quintana Dead Blues eXperience…). Le festival gratuit se déroule sur la plaine des sports de la ville, les sept groupes se succédant en alternance à partir de 19 h sur deux scènes, devant un public d’environ

6 000 personnes. L’approche est familiale, l’ambiance détendue, et le site fourmille de food trucks, d’artisans locaux….

Un système pas comme les autres

Le prestataire « historique » son/vidéo/structures des Noctambules est Arcanes SLC (son, lumières et création), situé à Talence. La société a été fondée en 2007 : Stéphane « John » Torlois, ingénieur du son façade/retours, est l’un des associés de cette entreprise de dimension « artisanale », comptant quatre permanents et employant quelques dizaines d’intermittents. On compte une bonne dizaine d’acteurs prestataires de cette taille autour de Bordeaux, et pas mal de petites structures associatives. Même si le secteur événementiel est important dans la région (nombre de sociétés y ont leur siège social, par exemple Arianespace à Saint-Aubin), Arcanes ne fait quasiment que du concert (parfois trois festivals en même temps au cours d’un week-end !) et de l’installation, pour salle de concert ou dans des églises. Au planning cette année : le festival Relâche à Bordeaux, le YOU-F Festival, à Narrosse ; le Médoc SunSka à Vertheuil ; le Firefighter Festival à Claouey… Signe distinctif : des systèmes son Martin Audio, depuis quelques années, dont un Wavefront Precision de taille moyenne, le WPC.

John nous explique les raisons de son choix : « Après des débuts en C2R, nous avons acheté des systèmes Electro-Voice XLD. Il nous a fallu ensuite trois ans de réflexion pour nous décider pour un nouveau système line array. Je voulais des enceintes à double 10’’. Mais quelle marque ? Adamson ? JBL ? L-Acoustics ? D.A.S. ? db Technologies ? d&b ? Nous voulions nous démarquer un peu des collègues, avec une marque que les autres n’ont pas, et si possible la même pour les systèmes et les retours. Un jour, Algam Entreprises nous a invités à un de ses salons, où était déployé pour les conférences un système WPC (voir encadré), soit six boîtes par côté pour 200 personnes en gradins. Bien calé, évidemment, surdimensionné, évidemment, mais j’avais été épaté, parce qu’en haut des gradins, j’entendais la voix comme si on me parlait à l’oreille, et sous les bananes, j’avais à peu près le même niveau sonore. »