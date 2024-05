CONNECT 2 est la dernière interface audio de Lewitt.

Elle est dotée d’une surface tactile et offre des commandes intuitives, y compris les fonctions de mute pour toutes les entrées et sorties. Grâce à la molette tactile, il est possible de contrôler les niveaux d’entrée du microphone et de l’entrée instrument, du casque et du moniteur. Chaque entrée et sortie peut être mutée directement depuis l’interface. La fonction Autogain optimise les réglages de gain. On peut ainsi ajuster le signal d’entrée/playback à n’importe quel ratio pour un monitoring sans latence. Le bouton Custom permet de définir des raccourcis.

Le préampli micro offre 72 dB de gain pour fonctionner avec tous les micros sans booster de signal. L’Autosetup permet de trouver les réglages adéquats. Le Clipguard protège le signal de la distorsion, le Denoiser l’analyse et le débarrasse des bruits de fond, tandis que le Compresseur ajoute de la puissance et du punch à la voix. Cet ensemble d’outils de traitement du son conviendra pour la musique, les podcasts et le streaming, le tout sans latence.

Il est possible de connecter une guitare à l’instrument Hi-Z pour un signal d’entrée direct qui restitue fidèlement le jeu. Cette entrée différentielle fonctionne avec n’importe quelle guitare, et le système de protection contre les boucles de masse permet d’éviter les bruits parasites. Comme pour l’entrée micro, le CONNECT 2 peut régler automatiquement le gain d’entrée.

Les sorties casque Zéro-Ohm de la CONNECT 2 conservent la réponse en fréquence du casque. Lors de l’utilisation d’un casque de studio à haute impédance, il est possible d’activer le mode dédié pour obtenir la puissance nécessaire pour le faire fonctionner. Pour gagner du temps dans la recherche d’adaptateurs, la CONNECT 2 dispose de prises casque disponibles dans les deux diamètres. L’appareil permet d’adapter l’affichage visuel à chaque configuration, en modifiant la luminosité et les couleurs des LED, de modifier et personnaliser la couleur du vu-mètre, de l’indicateur de réduction de gain, et des icônes de pistes.

La piste loopback, permet de capturer le son lu par un ordinateur. Il s’appuie sur le DSP de la CONNECT 2 et est indépendant du logiciel. Idéal pour le streaming, l’enregistrement d’échantillons, ou encore les appels Zoom. Avec les options de routing des canaux d’entrée disponibles et le mode streaming dédié, CONNECT 2 s’utilise avec tout logiciel de streaming, appareils mobiles et applications mobiles. CONNECT 2 est livré avec son propre logiciel CONTROL CENTER qui permet d’accéder à l’ensemble des fonctions et de contrôler tous les paramètres numériquement. En plus du logiciel CONTROL CENTER, CONNECT 2 comprend des licences pour Steinberg Cubase LE et Steinberg Cubasis LE, pour une compatibilité avec Mac, PC et iOS.