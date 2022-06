Le club The Maze, près de Lyon, se réinvente avec un univers club installé par PM Réalisation qui a proposé un éclairage s’adaptant aux diverses animations. Six lyres wash Modena et six spots Dino animent la piste de danse. Au-dessus de la cabine DJ et du plafond végétal, quatre barres de LEDs Solar 1050 jouent à la fois comme effet ou comme blinder. ■