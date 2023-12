light+building #LB24

Le 28 septembre à Paris, la délégation officielle du Messe Frankfurt avait convié une sélection d’organes de presse triés sur le volet. (de g. à dr.) : Dominique Ewert, Éric Dinh, Aglaé Fustec, Alexander Neuhäuser, Béatrice Markau, et Aleksandra Götz.

L’alliance de la lumière et des technologies du bâtiment

Les technologies modernes du bâtiment sont synonymes d’une utilisation énergétique efficace, de confort individuel et de sécurité globale. La lumière constitue un élément essentiel de ce monde construit. Elle doit se fondre dans l’esthétique de l’architecture et répondre à des exigences fonctionnelles. Du 3 au 8 mars 2024, Light + Building déploiera à Francfort son éventail allant des techniques d’éclairage intelligent à la domotique, en passant par les technologies du bâtiment.

Light + Building est un point de rencontre international pour les spécialistes, les fabricants, les planificateurs, les architectes et les investisseurs issus de la lumière et des technologies du bâtiment. Cette vitrine des innovations permet de s’informer sur les solutions futures, d’échanger des savoirs, de nouer des contacts commerciaux.

La devise de l’édition 2024 sera « Be Electrified ». Ce thème repose sur l’électrification du secteur, pour répondre aux enjeux de la décarbonation. Partant de là, trois chapitres majeurs aborderont des points fondamentaux dans les domaines de l’habitat, le travail et la mobilité du futur. Ils s’intitulent « Sustainability », « Connectivity » et « Work + Living ».

Ces thématiques seront le fil rouge des séminaires, des visites guidées et des expositions tout au long de l’événement.

Les thèmes prédominants

« Sustainability » regroupera les technologies et les approches qui contribuent à une configuration plus pérenne du secteur du bâtiment, comme l’intégration et le stockage des énergies renouvelables alliés à une gestion énergétique efficace. De l’installation photovoltaïque à la recharge de la voiture électrique : comment gérer efficacement l’énergie et la consommation dans les bâtiments ?

Le volet « Connectivity » ciblera aussi une utilisation efficace des ressources. Dans la maison et le bâtiment intelligents, l’électrification et l’intégration des technologies numériques sont la base pour réussir la mise en réseau des corps de métier. Ce thème pointera la numérisation, la mise en réseau et la sécurité, vers une architecture durable.

« Work + Living » traitera des changements qui interviennent dans les besoins en matière de mobilité, de pièces de vie et de travail, d’espaces de production et de vente, ainsi que du contexte urbain. Un accent spécifique sera mis sur la question de la lumière et de l’éclairage sous toutes leurs formes.

En direct et en numérique

La plateforme numérique dédiée au rendez-vous de la branche professionnelle proposera des opportunités de rencontre complémentaires pour améliorer l’expérience à Francfort. Avant le démarrage et tout au long de la manifestation, les participants pourront réseauter avec des contacts et des interlocuteurs appropriés grâce à un système numérique d’appariement sur mesure. En outre, des séminaires et tables rondes sont également disponibles à la demande dans un second temps.

Rendez-vous : https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html