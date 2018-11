LOOK SOLUTIONS / COBRA 3 .1

Le fabricant allemand Look Solutions propose un générateur de fumée, la Cobra 3.1. C’est une machine puissante

(3 100 W répartis sur deux pompes pour une projection de fumée pouvant aller jusqu’à 25 m) et très silencieuse, un atout indéniable pour ce genre d’appareils. Elle se pilote en 0/10 V, en DMX RDM ou en Ethernet (Art-Net, sACN), et dispose d’un écran tactile couleur simple et intuitif. Distribution exclusive ESL. ■