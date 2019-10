L’OPÉRA DE LYON S’ORIENTE UNE FOIS ENCORE VERS ETC

Le prestataire Scenetec a installé des gradateurs ETC Sensor 3 à l’Opéra de Lyon. Philippe Rebboah, responsable du service lumière de l’opéra, et son équipe, composée de 10 permanents, apprécient la possibilité de commuter entre ligne directe et ligne graduée depuis le logiciel et la sauvegarde de différentes configurations sur lesquelles ils peuvent travailler offline. Au total, près de 800 cellules équiperont dorénavant l’opéra avec des modules 3, 5 et 10 kW dans des armoires fixes et mobiles réparties sur trois sites : le gril, la salle et l’amphithéâtre. Avec des modules plus compacts que les précédents, les armoires sont plus fournies, permettant à l’opéra de gagner en nombre de lignes. ■