La caméra VC-R30 de Lumens est officiellement arrêtée, remplacée par la caméra VC-R31 (photo). Elle est dotée d’une résolution 1080p 60fps, d’un zoom optique x 12, et d’un champ d’ouverture horizontal à 72.5°. Elle est équipée de sorties HDMI, 3G-SDI, USB, et IP. Disponible en noir ou blanc et garantie cinq ans.

Plus d’informations sur le site www.televic-conference.fr