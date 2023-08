Héritier de l’AT2020, l’AT2020 USB-XP d’Audio-Technica est conçu pour les podcasteurs, diffuseurs et créateurs de contenu. Il intègre des caractéristiques de qualité studio et des traitements numériques, une directivité cardioïde ainsi qu’une réduction de bruit, et des fonctions numériques supplémentaires avec un contrôle de gain automatique.