Microphone LEWITT RAY

RAY est un microphone doté de la technologie AURA de LEWITT, basée sur des capteurs, il adapte dynamiquement vos niveaux et votre son en fonction de la distance qui vous sépare du microphone. A l’image de l’autofocus, mais pour votre voix. Lorsque AURA est désactivé, RAY devient un microphone de studio haut de gamme, la conception étant basé sur le LCT 440 PURE.

RAY dispose d’un bouton MUTE dédié avec un retour visuel, et d’une fonction « MUTE by Distance », qui permet de définir une distance spécifique à laquelle l’appareil coupera ou rétablira automatiquement votre signal. Vous pouvez vous éloigner de votre bureau en sachant que votre son sera coupé ou activé lorsque vous vous approcherez du micro.

RAY incarne le son « Record-Ready » caractéristique de LEWITT. Il suffit d’appuyer sur la touche d’enregistrement. La capsule 1 pouce à condensateur, dont la surface est pulvérisée à l’or fin, est dotée d’une directivité cardioïde qui enregistre tout ce qui se trouve devant le microphone, tout en rejetant les sons provenant de l’arrière. Le bruit propre est de 8 dB(A) et la capacité de gérer des niveaux de pression acoustique va jusqu’à 131 dB SPL.

RAY bénéficie d’un signal analogique et d’un connecteur XLR 3 broches plaqué or. Toutes les fonctions s’appuient sur l’alimentation fantôme 48V provenant de votre interface audio ou de votre préamplificateur.

La conception du micro est compacte et la suspension réduit les bruits de manipulation. Le filtre anti-pop lui aussi se veut compact, donc mieux adapté à la captation vidéo. Il se fixe magnétiquement à la suspension, et permet de montrer plus facilement son visage à la caméra, de lire un script ou de regarder un écran tout en utilisant le micro. Le RAY est livré avec une suspension et un filtre magnétique anti-pop, une bonnette anti-vent et une housse de transport.