MISE À JOUR DU CIRCUIT MONO STATION DE NOVATION

Voici la version V1.2 du synthétiseur dont les circuits sont issus du Novation Bass Station. II offre trois pistes de séquenceur et trente-deux pads RVB. Parmi les nouvelles fonctionnalités, les LFO peuvent être découplés de la synchronisation des touches afin de profiter de modulations plus longues, la synchronisation de l’horloge pouvant être contrôlée de manière indépendante. Il est possible de constituer un synthétiseur de batterie analogique, de programmer des notes pour contrôler du matériel modulaire, ou encore d’avoir des enveloppes legato ou redéclenchées grâce au mode Enveloppe Trigger. La fonction Patch Flip vous permettra d’enregistrer les changements de patch en direct dans la séquence. ■