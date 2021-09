NÉGOCIATIONS EN LIVE

Pour les passionnés de la vente, Les Négociales se tenaient exceptionnellement cette année en distanciel au palais des congrès de Nancy. Plus de 80 salles virtuelles ont été relayées en multiplex pendant trois jours pour élire les meilleurs négociateurs. Accueillant les jurys et les entreprises partenaires, le plateau a été installé et exploité dans son intégralité par Ovation, prestataire son, lumière, captation et streaming vidéo de l’événement. La gestion des flux vidéo a été agrémentée d’un éclairage Starway composé de huit Dino, 12 Servo Color 4K, huit Callisto, huit Dynakolor, six PcKolor DW et 12 BoxKolor UHD. Pour le son, trois Eon One Pro de JBL diffusaient les retours aux animateurs et à la régie. ■