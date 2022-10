Grand DESTOCKAGE B-LIVE avec ALV￼

ALV FRANCE organise un grand déstockage de matériel de sonorisation, lumière, vidéo, structure d’occasion, du groupe BLIVE les 22, 23 et 24 novembre 2022 en présentiel et en ligne. Vous trouverez très prochainement les informations avec les modalités et le listing des produits qui seront mis en vente sur cette opération. Rendez-vous sur www.alvfrance.com/fr/ ■