Opération #1213JUIN

Alors que la situation sanitaire s’améliore un peu partout en France et que l’espoir renaît pour toute la profession, de nombreux DJ’s ont été obligés d’abandonner leur passion pour survivre. Pour soutenir leur cause, 30 artistes (Parmi lesquels : Feder, Ofenbach, Mosimann, Antoine Clamaran…) se regroupent autour de Joachim Garraud dans un mix multi générationnel afin de leur venir en aide. La situation ne permettant pas encore d’accueillir du public, les discothèques et les salles de concerts demeurant fermées depuis mars 2020, vous pourrez retrouver tous ces artistes en livestream (sans public) depuis des concessions automobiles aménagées sur mesure et en direct tout le week-end sur le site éphémère www.1213juin.com ! L’opération du 12-13 juin c’est deux jours de live, 15 villes, 30 DJ’s, une centaine de cadeaux à gagner et une levée de fond pour l’association “FG for DJ’s”, le fond de solidarité envers les DJ’s créé par Radio FG.

Merci aux partenaires : Renault, Jean Rouyer Automobile, Pioneer DJ, Chauvet DJ, Algam, Woodbrass, Clubbing TV et bien sûr Radio FG pour leur soutien ! ■