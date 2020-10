CHAUVET Professional accompagne la tournée du Ballet Preljocaj

Créé et chorégraphié par Angelin Preljocaj, le Lac des Cygnes de Tchaïkovski de la production du Ballet Preljocaj a réalisé une tournée en Europe, encadrée par les règles de distanciation sociale au Grand Théâtre de Provence. Ce mélange de danse et de narration dans un arrangement contemporain de l’œuvre classique a été performé par les 27 danseurs du ballet et soutenu par l’éclairage d’Eric Soyer. 14 lyres motorisées Maverick Silens 2 de Chauvet Professional ont été installées dans la salle de 1400 places, réparties sur deux poteaux, chacun avec sept luminaires. L’un des pôles etait à mi-parcours, et l’autre plutôt à distance pour une couverture optimale de toute la zone d’évolution. Luc Corazza, Directeur Technique du Ballet Preljocaj, a déclaré “Nous avons tous été séduits par sa gestion des couleurs, son mélange d’additif et de soustractif, sa totale facilité d’utilisation. Et puis il y avait aussi le frost variable, l’efficacité et la qualité impressionnantes du module Profile, avec des couteaux toujours droits même dans l’ouverture maximale – et bien sûr, il est totalement silencieux”. ■