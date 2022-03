Eos Apex de ETC￼

Au niveau de la surface de programmation, l’utilisateur peut accéder directement sur la face avant aux outils qu’ils utilisent le plus. L’ergonomie habituelle des consoles Eos a ainsi été améliorée au niveau des touches de programmation avec un écran tactile supplémentaire avec un retour haptique lorsque l’utilisateur appuie sur les touches virtuelles. Pour les touches Direct Selects, l’Eos Apex introduit également les Target Keys, des boutons qui intègrent des petits écrans OLED individuels et qui peuvent être personnalisés avec des images, des icônes et du texte. La zone des encodeurs a été reprise de la console Eos Ti et étendue pour inclure huit mini-encodeurs ainsi qu’un neuvième de navigation pour basculer facilement entre les paramètres. Les cinq, dix et vingt faders motorisés de chaque console (respectivement Apex 5, 10 et 20) disposent quant à eux d’une molette de défilement supplémentaire, mappable séparément, pour la programmation à la volée. Avec plus de boutons, d’encodeurs et de faders que jamais auparavant, l’Eos Apex rend la programmation plus rapide et plus pratique, tout en conservant l’aspect raffiné habituel que les utilisateurs de la famille adoraient déjà.