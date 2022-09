Tournée de Soprano avec CHAUVET Professional￼

« Les Color STRIKE M et les couleurs qu’ils produisent sont notre base de travail », dit Victorien Cayzeele. « À noter qu’il est délicat d’utiliser du brouillard dans des stades ouverts, et que les 14 MDG répartis à travers l’espace n’étaient utilisés que pour des effets ponctuels. Nous avons choisi de travailler avec peu de faisceaux. Sur les 900 projecteurs que nous utilisons, seulement 60 sont des sources beam, tout le reste est en flood. Ce que j’ai le plus apprécié du Color STRIKE M, c’est sa puissance ! Parfois on pouvait presque dire que c’était de trop : nous devions baisser le master alors que le soleil se couchait. Ce qui est agréable avec ces projecteurs, c’est qu’avec leur placement nous avons pu éclairer les visages de tous les spectateurs sans les éblouir, ni eux ni l’artiste. »