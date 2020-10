Mise à jour Yamaha RIVAGE PM et Carte d’extension

La version 4.2 du firmware prend en charge la carte d’extension Wave WSG-HY128, qui se destine aux slots HY et permet d’utiliser un serveur de traitements Soundgrip avec une latence très faible. Jusqu’à 128 canaux peuvent être équipés de plugs ins Waves via cette carte. Et elle permet aussi d’étendre le nombre d’entrées et sortie de la console. ■