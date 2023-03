MICROS CRAYONS DPA 2012 ET 2015

DPA Microphones, fabricant de solutions microphoniques haut de gamme, dévoile ses microphones cardioïdes compacts 2012 et cardioïdes larges 2015. De construction robuste et ils sont conçus pour résister aux exigences de la vie en tournée. Ils rejoignent la gamme de micros-crayons de la marque et sont adaptés pour une grande variété d’instruments, proposant des solutions pour les professionnels du son en live. Ces références seront présentées à l’occasion du NAMM Show 2023 (stand 14504).

« Nous sommes ravis de présenter ces nouveaux produits aux professionnels du son dans l’industrie de la musique », déclare Helga Volha Somava, directrice des produits chez DPA Microphones. » Le cardioïde 2012 et le cardioïde large 2015 étendent notre gamme de microphones live, en offrant la même qualité sonore naturelle connue, appréciée et éprouvée, avec des spécificités sonores et techniques spécialement conçues pour répondre aux besoins de la scène. Grâce à leur capacité à capter des niveaux de pression acoustique élevés et à une excellente réponse aux transitoires, ces microphones constitueront des solutions polyvalentes et rentables pour tous les professionnels de l’audio. »

Le micro compact cardioïde 2012 est un micro crayon polyvalent conçu pour fonctionner avec n’importe quel instrument. Il fait la promesse d’une conception robuste et de fidélité sonore. Qu’il s’agisse de cuivres, de percussions, de guitares acoustiques ou électriques, d’amplis de basse. Contrairement aux micros dynamiques fréquemment utilisés en prise de son de proximité, le 2012 dispose d’une réponse en fréquence étendue et linéaire tout en gardant un format réduit. Sa réponse aux transitoires lui permet également de faire face à des niveaux de pression acoustique élevés sans pour autant négliger les sonorités les plus délicates.

Le micro compact cardioïde large 2015 est lui performant en couple stéréo sur les kits batteries et plus généralement sur les groupes d’instruments. Grâce à sa directivité cardioïde large et à sa réponse en fréquence linéaire, le couple de micros 2015 appairé offre un son ample pour la prise de son de groupes de cuivres, de vibraphones, les xylophones et autres instruments de grande taille. Lorsqu’ils sont proches les uns des autres, ils peuvent être utilisés pour les grands pianos à queue ou pour une utilisation comme Overheads de batterie. Cette paire stéréo permet de capturer un son équilibré de l’ensemble de l’instrument, avec moins de “repisse” de scène. En outre, le design compact du 2015 permet un placement discret dans des lieux de toute taille.

Les deux solutions sont des micros statiques pré-polarisés, chacun équipé d’une capsule de 17 mm (0,67 pouce) spécialement conçue pour l’application à laquelle il est destiné. Comme la plupart des micros DPA, les 2012 et 2015 sont livrés dans une pochette zippée, avec une pince et une bonnette anti-vent. Des accessoires supplémentaires tels qu’une barre de couple stéréo, un col de cygne et les suspensions correspondantes sont également disponibles.

Le prix des microphones 2012 et 2015 est de 625 EUR HT, et celui d’une paire stéréo de microphones 2012 ou 2015 est de 1190 EUR HT.