Situé au nord-est de Paris, le château de Villers-Cotterêts renaît aujourd’hui sous le nom de Cité internationale de la langue française, abritant une salle modulable de 250 places (auditorium pour concerts, spectacles, présentations et discussions).

Lagoona Intégration a fourni et installé un système Nexo Geo M10. Le système comprend des line arrays gauche/droite de cinq modules Nexo Geo M10, avec deux paires de MSUB15 au sol en mode cardioïde pour renforcer la couverture des graves. Les enceintes compactes Nexo ID24 sont utilisées comme front-fills et les retours P10 complètent une installation entièrement Nexo, avec l’amplification et le traitement de quatre Nexo NXAMPMk2.