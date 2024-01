Nouveaux locaux pour le groupe Chauvet

Le groupe Chauvet déménage ses locaux vers un vaste site, d’une surface de plus de 53 000 m2. Le fondateur et PDG de l’entreprise, Albert Chauvet, explique : « Ce déménagement dans des installations plus vastes et plus respectueuses de l’environnement va bien au-delà de la taille nécessaire pour gérer une entreprise en pleine croissance qui conçoit des produits destinés à être utilisés dans plus de 100 pays. » Le site est équipé d’un centre de recherche et développement, mais également d’équipements de mesure et de tests avancés, utiles notamment aux équipes chargées du développement.