Nouvelle direction pour ETC

Depuis sa création dans un garage en 1975 et jusqu’à devenir un fabricant mondial de produits d’éclairage et de contrôle du spectacle, ETC a toujours été dirigée par son cofondateur, Fred Foster, jusqu’à son décès le 8 février 2019.

Le conseil d’administration de l’entreprise a récemment nommé Dick Titus au poste de PDG. La société s’est engagée à préserver l’héritage de Fred, un leadership axé sur l’Humain. Elle reste privée avec un plan d’actionnariat salarié (ESOP) qui aidera à sécuriser l’indépendance de l’entreprise pour l’avenir.

L’objectif de continuer à fournir des produits, services et solutions innovantes à ses utilisateurs reste inchangé. Dick qui a commencé chez ETC en 1990, dirige l’équipe de direction depuis 17 ans en tant que président après avoir exercé en tant que Directeur d’Exploitation les cinq années précédentes.

«C’est un honneur de mener l’équipe managériale», déclare Titus. «Ensemble, nous avons une grande expérience au service de nos employés et de nos clients. La culture ETC est unique et elle se combine à une véritable passion pour les marchés que nous servons. Je suis tout à fait décidé à miser sur ces valeurs fondamentales pour les années à venir. Nous avons toujours été une entreprise construite sur un modèle de responsabilité personnelle. La grande diversité de talents dans une équipe dévouée à travers le monde reste l’élément essentiel de notre croissance constante. »

À travers plusieurs marchés allant du spectacle vivant à l’éclairage architectural, ETC a enregistré une croissance importante de son chiffre d’affaires entre 2014 et 2018 et a acquis en 2017 la société High End Systems, spécialisée dans l’éclairage Live. En 2018, la société a développé son catalogue en finalisant l’acquisition d’EchoFlex Solutions. En début d’année, ils ont renforcé leur présence en France en faisant l’acquisition de leur ancien partenaire Avab Transtechnik France pour créer ETC France. Cet été, ETC continue et complète sa gamme de projecteurs architecturaux en distribuant les lignes de produits ArcSystem, BluesSystem et CueSystem de la société britannique GDS. ■