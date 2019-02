NOUVELLE ÉTAPE POUR LA FACTURATION ÉLECTRONIQUE POUR LES ENTREPRISES

A partir du 1er janvier 2019, pour les PME (de 10 à 250 salariés) fournisseurs du service public, la transmission de leurs factures par voie dématérialisée via le portail Internet « Chorus Pro » devient obligatoire. Les entreprises de taille supérieure sont déjà soumises à ces dispositions et les TPME de moins de dix salariés seront concernées en janvier 2020. Ces dispositions visent à réduire la charge administrative, à gagner du temps et à faire des économies d’affranchissement et d’archivage. ■

Pour plus d’infos : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr