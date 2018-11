NOUVELLE RÉGLEMENTATION SONORE, ANTICIPEZ… SANS VOUS PRÉCIPITER !

Au 1er octobre 2018, le décret relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés est entré en vigueur, mais dans l’attente de l’arrêté d’application. Dans cette perspective, Agi-Son et le CNB (Centre National du Bruit) ont rendu un avis en juin dernier auquel a été intégré un protocole de mesure dit « en U » proposé par Agi-Son. Le matériel actuellement en vente ne répond pas en tous points aux mesures demandées et attend les précisions de l’arrêté. Patientez avant d’investir dans un nouvel équipement. Le contenu de l’étude d’impact des nuisances sonores doit être précisé dans l’arrêté, notamment pour le plein air. ■