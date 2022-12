Algam recrute un(e) attaché(e) commercial(e) sédentaire

Algam Entreprises (division du Groupe Algam) est une structure devenue incontournable dans la distribution d’équipement audio professionnel, de vidéo et d’éclairage. Articulée autour de divisions spécialisées, elle est entièrement dédiée aux prestataires, sociétés de location ainsi qu’aux intégrateurs audiovisuels de France.

S’appuyant sur une expérience significative dans la distribution et dans le développement de marques, Algam Entreprises représente aujourd’hui un catalogue à la fois dense et cohérent en parfaite résonance avec les besoins du marché.

Afin de renforcer son équipe, Algam Entreprises, recherche un(e) Attaché(e) Commercial(e) sédentaire

Vos principales missions :

Vous jouez un rôle d’information et de conseil auprès des clients • Vous prenez en charge les tâches administratives de gestion commerciale notamment celles qui sont liées au processus de réponses aux appels d’offre et de suivi d’affaires • Vous assistez les Responsables Commerciaux au quotidien.

Votre profil :

De formation Bac+2 technique ou commerciale, vous bénéficiez d’une première expérience significative sur un poste similaire, idéalement dans les secteurs de la vente de produits audiovisuels • Organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve de réactivité, d’excellentes qualités relationnelles et d’un sens aigu du service • La connaissance des produits est un plus • La maîtrise de l’anglais constituera un atout supplémentaire.

Démarrage : dès que possible – Lieu de travail : Paris 11ème arr. – Rémunération : selon profil et expérience.

Candidature (CV et lettre de motivation) à faire parvenir par email à l’adresse : recrutement@algam.net ■