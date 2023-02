Au sein d’une PME de solutions audiovisuelles, leader & réputée dans son secteur d’activités, vous intégrerez un service de cinq personnes. Vous aurez la charge de marques prestigieuses présentes dans les catalogues Arbiter & Freevox. En tant que Spécialiste Produit Son, vous apporterez quotidiennement un support technique auprès des clients, de l’ADV et de la force de vente.

Missions principales

En lien avec la Direction Technique et la Direction Commerciale, sur les marques qui vous seront confiées, vos missions seront les suivantes :

Relations avec les fournisseurs ou fabricants · Support & conseils sur les différentes marques : Répondre aux besoins des clients (questions / formations techniques / documents techniques) ; Accompagner les chargés d’affaires et le service marketing (présentations / démonstrations / lancements / référencements) ; Veille & étude concurrentielle · Participation active aux salons professionnels · Transmission d’informations sur la résolution de problèmes sur les produits · Aptitudes techniques demandées · Utilisation aisée de divers équipements informatiques et outils marketing digitaux (présentations en visio, tutos produits en vidéos…) · Aptitudes en informatique musicale · Qualités rédactionnelles et maitrise des outils sociaux · Lecture et compréhension des fiches techniques en anglais · Capacité à converser en anglais en contexte professionnel · Analyse de produits concurrentiels · Conception de rapports de produits.

Aptitudes personnelles recherchées

Autonomie et responsabilité · Interagir avec le client pour reformuler et approfondir son besoin afin de le spécifier et de proposer une solution adéquate · Adapter son comportement et son attitude en fonction de l’interlocuteur pour maximiser la qualité des échanges · Echanger avec les fournisseurs de façon autonome lors de recherches d’informations et de solutions produits · Assurer une veille concurrentielle efficace pour identifier les tendances, les besoins et les marchés potentiels · Avoir le sens du service · Savoir organiser et planifier sa semaine en fonction des priorités liées aux clients, aux commerces, à la technique, à la veille produits · Être force de proposition · Accepter les déplacements professionnels.

Nous vous proposons

Un CDI à temps complet · Statut Cadre au forfait · Un jour de télétravail par semaine · Un environnement agréable à Montévrain (77) · Mutuelle prise en charge par l’employeur à 100% · Téléphone & ordinateur portable · Ticket restaurant · Poste à pourvoir immédiatement.

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse : mvilleneuve@csi-audiovisuel.com en précisant l’intitulé du poste. ■