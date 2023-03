Régisseur.seuse vidéo en CDI

Poste à pourvoir à partir d’avril 2023

Vous souhaitez rejoindre un acteur créatif, singulier et innovant des métiers de la prestation, du spectacle et de l’événement ? SPECTACULAIRES – Allumeurs d’images saura vous éblouir !

Spectaculaires . Créée à Rennes en 1987, Spectaculaires est une entreprise porteuse d’une double culture : à la fois acteur historique de l’équipement scénique mais également pionnier de la prestation de service pour le spectacle et l’événement, Spectaculaires est spécialisée dans l’assistance technique au spectacle et la conception-création d’événements d’entreprises, culturels ou patrimoniaux. Installée en pays de Brocéliande, à 15 mn de Rennes, l’entreprise compte aujourd’hui une trentaine de salariés permanents, et décline ses compétences autour de 3 activités : Spectacles : création de spectacles de projection d’images monumentales, de parcours nocturnes, de valorisation du patrimoine culturel et touristique · Événements : scénographies cousues main pour les événements culturels et corporatifs, intégrant tous les métiers dans sa maîtrise d’œuvre (écriture, décor, mise en scène, projection, équipement lumière et multimédia, régie audiovisuelle, sécurité…) · Prestation & Équipement Scénique : prestation technique, vente, location et SAV de matériels professionnels (son, lumière, multimédia, structure, réseaux…).

Spectaculaires, labellisée Prestataire Développement Durable, est engagée dans une démarche éco-responsable transversale à toutes ses activités, proposant des solutions techniques créatives, innovantes et soutenables pour notre environnement. Spectaculaires est également engagée dans une démarche RSE pour une économie vertueuse, source d’avenir pour les humains et la planète.

Vous vous reconnaissez dans cette description :

Vous avez une parfaite connaissance des systèmes vidéo et ré- seaux (projection, diffusion, programmation…) · Vous avez une bonne connaissance en pilotage de matériel scénique (son, lumière…) · Vous maîtrisez les logiciels d’étude, de conception vidéo, réseaux de type Autocad, Illustrator, Lucid Chart, Modulo Pi, Watchout… · Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, réactif.ve, avec une bonne maitrise de la gestion du temps et vous vous adaptez rapidement en situation d’urgence · Vous savez travailler à la fois en autonomie et en équipe · Vous avez un bon sens du relationnel : vous aimez être dans un rôle d’interface avec les équipes techniques et de production · Vous êtes curieux.se avec un intérêt pour la culture, le spectacle Ne cherchez plus : nous avons besoin de vous !

Le Poste

Alliant l’expérience du spectacle et de la scénographie à une expertise technique intégrée, Spectaculaires réunit sous le même toit une équipe artistique et une équipe d’ingénierie technique, ainsi qu’un parc de matériel en propre. Afin de renforcer notre équipe technique permanente, nous recherchons un.e régisseur.seuse vidéo pour compléter notre équipe en place, en assurant, entre autre, les études techniques, la conception et la réalisation technique de nos différents spectacles, événements et prestations.

Vos missions

Sous la responsabilité du Directeur technique et du Responsable de Production :

Vous déterminez les conditions techniques de réalisation et d’exploitation des projets de vidéo et vidéo projection · Vous élaborez les plans d’implantation des matériels scéniques, créez les synoptiques vidéo et alimentation électrique, gérez les listes de matériel nécessaires au projet en lien avec le parc · Vous configurez et testez les serveurs, réalisez les montages à blanc, contrôlez les médias, accueillez les régisseurs · Vous assurez la technique sur site (montage/réglages, exploitation, démontage…), la mise à jour des plans, les astreintes à distance pendant les exploitations, participez à la maintenance du matériel · Vous assurez une veille technologique.

Conditions

Poste en CDI · Entrée en fonction : dès que possible · Lieux de travail : dans les locaux de Spectaculaires à St-Thurial, ainsi que sur site (déplacements réguliers France et International) · Durée de travail : 39h/semaine · Salaire à valoriser en fonction de l’expérience et du niveau de compétences : à partir de 2 600€ Brut mensuel (base 39h/hebdomadaires selon grille IDCC 2717 – catégorie 4 (statut non-cadre) · Avantages : tickets restaurants, mutuelle prise en charge par l’entreprise à hauteur de 75%, une bonne ambiance… Et la fameuse soirée « huîtres » chaque début d’année !

Comment postuler ?

Envoyez-nous votre CV et une sympathique lettre nous en disant un peu plus sur vous par e-mail à cette adresse : candidature@spectaculaires.fr en précisant dans l’objet « Candidature régisseur.seuse vidéo « . On attend de vos nouvelles ! ■