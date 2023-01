Yamaha recrute un Technicien Supérieur Audio-Pro H/F

Missions

Au sein de notre service après-vente, vous prenez en charge le support téléphonique et internet de nos Centres Techniques. Agréés, et de nos différents clients (prestataires techniques de l’évènement, installateurs audiovisuels, revendeurs audio professionnels). Vous êtes amené à effectuer des réparations sur certains de nos produits. Vous organisez et réalisez des formations techniques à destination des Centres Techniques Agréés.

Profil

De formation minimum Bac+2 en électronique, avec une expérience réussie d’une activité Hotline, vous possédez une première expérience dans l’utilisation du matériel audio professionnel (consoles audio numériques, systèmes de sonorisation, DSP, réseaux audio sur IP). Vous faîtes preuve d’une importante capacité d’écoute et d’analyse, de rigueur et de dynamisme. Vous avez une solide connaissance des environnements réseaux sur IP (ex : Dante), ainsi qu’une maîtrise de l’anglais technique et du pack Office.

Modalités

Votre rémunération sera composée d’un fixe auquel s’ajoutent :

13ème mois · Prime exceptionnelle · Plan d’épargne entreprise · Tickets restaurant · Participation aux bénéfices · Vente au personnel · RTT · Mutuelle.

Poste à temps complet à durée indéterminée basé à Croissy-Beaubourg à pourvoir dès que possible.

Merci d’adresser votre dossier complet de candidature (CV et lettre de motivation) via notre site Internet

http://www.yamaha.fr/ (rubrique «A propos de Yamaha» / «Recrutement»).

Yamaha met en œuvre une politique d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes. Depuis plus de 100 ans, YAMAHA est un acteur essentiel de l’industrie et de la vie musicale. L’innovation et la qualité de ses produits sont reconnues mondialement. ■