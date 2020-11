Le lecteur multiformat Pioneer DJ utilise un nouveau MPU (microprocesseur). Robuste et regorgeant de fonctionnalités, grâce à la connexion Gigabit Ethernet pour Pro DJ Link, il permet de partager et de lire des fichiers audio à partir de périphériques USB et de cartes SD sur jusqu’à six appareils CDJ-3000 combinés à une table de mixage six voies telle que la DJM-V10.■