PIONEER DJ DÉVOILE SON CASQUE HDJ-X5BT BLUETOOTH

Conçu pour rendre le matériel DJ professionnel plus accessible aux mélomanes du quotidien, le HDJ- X5BT est doté de la technologie sans fil Bluetooth pour une écoute adaptée à toutes les situations et offre une qualité audio, une durabilité et de nombreuses fonctionnalités comme sa structure pliable, les coussinets d’oreille confortables et la conformité aux normes militaires américaines. ■