Le Pixiewashxb de Prolights est un projecteur wash motorisé équipé d’une source LED RVB + blanc chaud sur mesure. Ses qualités intrinsèques (IRC et R9 élevés, fonctionnement silencieux, compact et puissant) lui ouvrent les portes des studios TV et des théâtres, comme des événementiels ou des concerts. Il se pilote en DMX RDM, en ArtNet, et dispose d’un module WDMX intégré pour un contrôle sans fil. ■