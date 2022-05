PLS2022 – Elation

Le Fuze Wash 500 est une mise à jour du 350, pour plus de lumière avec 500 W de LEDs RVBMA pour 17 000 lm. Un mode CMJ virtuel et un zoom de 10° à 45° viennent compléter la fiche technique.

Le Fuze Max Profile est un asservi à découpe disposant de 800 W de LEDs RVBMA délivrant 21 000 lm, avec CMJ virtuel, deux roues de gobos dont une rotative, une roue d’animation, iris, prismes, deux frosts et quatre couteaux sur un zoom de 7°-53°.

Les Proteus Rayzor Blade S et L sont des barres de LEDs sur tilt de 500 et 1 000 cm de 6 et 12 LEDs de 60 W RVBB. Le débattement du zoom est de 6° à 45°, les pixels sont contrôlés indépendamment, et les machines sont équipées de l’effet SparkLED Elation en arrière-plan, contrôlable indépendamment ou via des effets. Enfin, deux bandeaux de LEDs blanches sont disposés de chaque côté des LEDs principales, pour de puissants effets de strobe, également pilotables via des effets ou la console.