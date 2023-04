pls2023 RME

Fireface UFX III

La Fireface UFX III est le centre de tout studio multipiste, gérant jusqu’à 94 canaux d’E/S. Sa flexibilité, sa compatibilité, le DURec (Direct USB Recording) et les drivers RME à faible latence garantissent un bon fonctionnement dans tous les modes et applications. Doté de fonctionnalités professionnelles, notamment SteadyClock FS, d’E/S MADI (64 canaux), d’un puissant DSP, d’USB 3.0 (pleine conformité de classe avec 94 canaux d’E/S), de TotalMix FX, d’enregistrement USB direct et de prise en charge de l’Advanced Remote Control USB (disponible séparément), le Fireface UFX III est conçu pour l’enregistrement, le mixage et le mastering multipistes.