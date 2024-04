PLS2024 Ayrton

Kyalami (photo) est un projecteur beam laser de 100 W reprenant la forme d’un Magic dot en plus gros. Il dispose d’une trichromie CMJ, d’une roue de couleur, de dix gobos, deux frosts, deux prismes, de pan et tilt infinis, le tout IP65 pour un angle de 1° d’ouverture.

Nando 502 Wash est un wash classique de 12 LEDs RVBL de 40 W pixellisable. Son zoom passe de 3,5° à 53°, et il dispose du même système de macros que la famille Zonda. Il est IP65 et sa vitre est traitée anti-reflet.

Mamba est un Cobra aux hormones, avec une source laser de 500 W, une lentille frontale de 250 mm, toujours IP65 avec un zoom de 0,6° à 15° d’ouverture. Pour le reste, il dispose du même jeu de fonctionnalités que le Cobra.

Rivale Wash est un Fresnel disposant de la même trichromie et colorimétrie que le Profile. Ayrton a conservé les couteaux pour faire office de coupe-flux. On trouve une roue de gobos pour gérer la forme du faisceau, un zoom de 4° à 57°, un moteur de LEDs de 430 W, et le projecteur est IP65 avec un corps en aluminium (donc compatible avec les milieux corrosifs comme le bord de mer).

Veloce est un projecteur du même type que le Rivale, soit un Profile, mais dans la série 6 du constructeur, avec une source LED de 850 W. La lentille frontale mesure 180 mm, le zoom va de 4° à 52°. Il propose les mêmes modules que Rivale, avec toutefois deux roues de gobos rotatives.