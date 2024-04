L’Aumovis (photo) est un système de chariots motorisés indépendants et autonomes dotés d’une télémétrie pour connaître leur positionnement, sur lesquels on peut fixer et alimenter un écran LED, des projecteurs ou placer des comédiens… Il est possible de créer des cuelists de déplacements. Les écrans UpadIV sont disponibles en pitchs de 1.5, 1.9 et 2.6. Ils produisent 1000 nits, disposent d’un alignement des pixels précis, et sont équipés en processeurs Novastar.