PM RÉALISATION REDYNAMISE LE MŸ

Situé à Saint-Priest, au sein du Parc technologique de Lyon, le Mÿ est un restaurant qui propose une ambiance dansante. PM Réalisation, en charge de l’intégration son et éclairage, a transformé cet ancien self, qui vient de rouvrir ses portes. Quatre Aperta de Starway ont été utilisés pour l’éclairage dynamique et une dizaine de Nanokolor HD en faisceaux sur les murs. L’amplification du système de diffusion a quant à lui été redimensionné en Crown avec quatre XTI4002 et deux XLS1502, associée à deux DR260 de DBX pour le traitement et la gestion des volumes sonores des différents espaces. ■