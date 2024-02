Première édition du Ocean Fest

Ocean Fest, festival électro caritatif, s’est déroulé le 31 mars 2023 à Biarritz et a été organisé au profit de Sea Shepherd France, une ONG dévouée à la préservation et à la sauvegarde des océans. L’ensemble des fonds récoltés lors de l’événement leur ont été reversés. Pas moins de 4 500 festivaliers se sont rassemblés aux Halles Iraty, unis par leur désir d’écouter les artistes venus bénévolement et de soutenir cette noble démarche écologique. L’installation a été réalisée par Event Live Group, qui a déployé des équipements JBL de la série VTX, mais aussi des VRack, pour le DJ booth et la scène principale.