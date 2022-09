Proteus Excalibur au Palais-Royal

Le Palais-Royal de Paris a été le lieu du festival Monumental Tour Europe. Magnum a fourni l’éclairage, le son, l’alimentation et la structure de l’événement, dont des Excalibur pour tracer des faisceaux lumineux pouvant se projeter loin dans le ciel nocturne. Les six luminaires Excalibur ont produit des faisceaux puissants et incomparables. Générés par une lampe Philips Platinum 500 Flex longue durée de 550 W, les 20 000 lumens de l’Excalibur se concentrent dans un faisceau extrêmement étroit de 0,8°, qui s’élargit à 3,5° en cas de besoin à l’aide d’une lentille. L’événement a été capté et diffusé sur Culturebox TV. ■