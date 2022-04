Puy du Fou : Anolis illumine La Citadelle

« La Citadelle » est l’un des hôtels thématisés du Puy du Fou construit à l’image d’une forteresse du Moyen Âge. Dans une logique de cohérence architecturale des différents espaces à l’intérieur du parc, Maxime Chotard, responsable lumière du Puy du Fou, a assuré la mise en lumière de la façade du bâtiment de façon à la rendre aussi spectaculaire en journée que la nuit. Après plusieurs essais et comparatifs avec différentes sources, la gamme de luminaires Divine 72 et Divine 160 d’Anolis Lighting s’est révélée être la plus en phase avec le cahier des charges et les différents besoins, mais aussi contraintes de ce projet. ■