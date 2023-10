QSC : Q-SYS et les PL series

La série PL et ses dernières enceintes d’installation sont spécialement conçues pour s’intégrer au sein de l’écosystème de la plateforme Q-SYS. Cette combinaison permet d’insérer ces enceintes dans une gamme d’applications plus large, comme dans des espaces d’accueil ou de divertissement, dans l’enseignement supérieur ou encore en entreprise. Composée de quatre enceintes point-source, deux line arrays et quatre subwoofers, la série PL permet d’étendre l’expérience Q-SYS à des applications nécessitant un son de haute qualité afin d’obtenir un écosystème audio, vidéo et de contrôle complet dans tous les espaces, à partir d’un seul et même fabricant.