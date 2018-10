RACHAT DE TECHNOLOGIE ET CRÉATION D’EMPLOI : UNE PME FRANÇAISE SE DISTINGUE

A l’heure où de grands groupes industriels se targuent de relocaliser, phénomène encore marginal, d’autres font preuve d’audace en allant outre-Atlantique s’approprier les unités productives, d’assemblage ou de montage d’un produit innovant, gage concret de la création d’emplois sur notre territoire. C’est le cas de la société Waves System, qui, contrairement à ce que son enseigne commerciale pourrait laisser supposer, est une entreprise bien française implantée en agglomération nantaise. Waves System est spécialisée dans les sources et la diffusion de l’audio et de la vidéo. Elle conçoit, fabrique et distribue à l’international des produits technologiques pour divers marchés.

L’entreprise vient d’acquérir les droits de fabrication et de distribution d’une technologie novatrice, jusque-là exploitée à San Diego par une société californienne : l’HyperSound™. Egalement appelée « haut-parleur directionnel sur porteuse ultrasonique », cette technologie est une déclinaison contemporaine du système breveté HyperSonic Sound®. L’HyperSound est déjà implanté au Futuroscope, à la Cité des sciences et de l’industrie, au British Museum, à l’Université Picardie Jules Verne, etc. Le son transmis par les diffuseurs n’est audible que lorsqu’il rencontre un obstacle ou une personne, et la projection sonore hyper-directive rebondit sur les surfaces réfléchissantes. Le principe même de l’enceinte HyperSound permet de déterminer la zone d’audience avec une précision chirurgicale. Si elle pouvait être visuellement matérialisée, la dispersion apparaîtrait comme le faisceau d’une lampe torche.

Cette technologie offre la possibilité de créer des zones sonores immersives comparables à une écoute au casque. En faisant un pas, l’auditeur peut entrer ou sortir de la zone de diffusion audio confidentielle et toujours parfaitement intelligible. L’HyperSound s’affranchit ainsi des problématiques de la pollution sonore, plusieurs HSS pouvant cohabiter, mais il peut aussi venir en complément d’une sonorisation traditionnelle. On parle alors de réalité audio augmentée. ■