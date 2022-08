RCF NX 985-A, enceinte active trois voies

Destinées aux tournées musicales, DJs, clubs et loueurs, ces enceintes bi-amplifiées à trois voies de 2 100 W offrent des niveaux de pression acoustique impressionnants avec une clarté imbattable, y compris à longue distance. La NX 985-A peut également être couplée pour une couverture et une puissance accrues dans les grandes salles. Les transducteurs spécialement conçus (moteur à compression de 1,75’’, tweeter à cône et woofer avec contrôle d’excursion), le traitement DSP avancé et les guides d’ondes à directivité constante permettent une couverture cohérente de la zone d’écoute avec un son sans distorsion, une plus grande fiabilité et des performances supérieures à des niveaux de volume élevés. ■