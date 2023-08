RCF : plus de puissance pour le Signal Iduna Park

À Dortmund, en Allemagne, dans le cadre d’une modernisation technique, l’opérateur du Signal Iduna Park (SIP) a renforcé le système de sonorisation du stade avec plus de 128 enceintes RCF. Réalisé par Fulfil engineering GmbH, 12 line arrays utilisant en tout 128 enceintes passives RCF HL 40 et quatre subwoofers passifs TTS 36. Huit enceintes RCF HL 2290 et huit enceintes RCF HL 2260 ont également été installées en renfort sur l’aire de jeu.

Ces systèmes passifs sont alimentés par 24 amplis multicanaux Powersoft. L’ensemble du stade Signal Iduna Park est désormais équipé de 358 enceintes et subwoofers RCF, d’une puissance cumulée de plus de 500 kW RMS.