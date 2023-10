RCF : TT+Rock à la fête nationale du Luxembourg

La capitale du Luxembourg s’anime chaque année les 22 et 23 juin à l’occasion des célébrations de la fête nationale. Le point culminant est la série de concerts gratuits en plein air « City Sounds Luxembourg » de deux jours. L’événement comprenait des performances de Lost Frequencies, Wade, Flavour Trip, The 1975 et The Script sur une grande scène équipée d’une technologie audio signée du fabricant italien RCF. Le système audio, qui comprenait des modules line array TT+ de la série TTL, garantissait que les performances des différents groupes, pouvaient être parfaitement entendues dans l’immense salle.